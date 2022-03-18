在美國聯準會一如預期升息25基點後，周四歐洲股市震盪收高，投資人持續關注俄羅斯和烏克蘭的停火談判。

周四泛歐STOXX 600指數收漲0.45%，為450.49點，收復了本月以來因俄烏戰爭跌掉的失土。

投資人對美國終於開始收緊貨幣政策處之泰然。聯準會周三宣布升息25個基點，為2018年以來首度調升利率，也是自2020年3月一舉將基準利率砍到近零水準以來首次調整利率，此決議符合市場普遍預期。此外，根據聯準會發布的利率預測，該央行暗示在今年剩下的每次會議都會以相同的幅度調升利率。

Generali Investments Partners投資部主管Salvatore Bruno表示，聯準會說會繼續升息，這並非是完全出乎意料的事，對市場而言，令人擔憂的是聯準會證實了遲早要啟動量化緊縮。

隨著俄烏戰爭進入第4周，兩國的停火談判仍在持續進行中，西方官員透露俄羅斯與烏克蘭之間的分歧仍然很大。

CMC Markets UK首席市場分析師Michael Hewson表示，要停火就必須要有一方做出重大的讓步，俄羅斯和烏克蘭各自的立場仍然相距甚遠，且俄軍也仍在攻擊平民，目前看來這場衝突不可能立即降級。

此外，投資人亦提高了對歐洲央行升息的押注，並預期今年該央行總共將升息50個基點。

在類股方面，大宗商品股成為今日歐股的領頭羊。在對俄制裁將導致未來幾周供應短缺的預期帶動下，周四原油價格大漲逾8%並重返每桶100美元大關，帶動能源股勁揚2.2%。

礦業股上漲0.7%。投資人看好全球最大金屬消費國中國將推出更多激勵措施，上海銅價和鋁價持續走高。

在焦點股方面，德國重工業公司Thyssenkrupp大跌9.4%。受到烏克蘭危機影響，該公司暫停發布對2021/22財年「併購前自由現金流」的預測，並表示能否拆離旗下鋼鐵部門目前仍不得而知。

英國美食外送公司戶戶送（Deliveroo）大漲6.3%。該公司宣布其核心獲利將在兩年左右達到損益平衡。

法國供水與廢棄物管理公司Veolia上漲2.8%，該公司預估今年淨利將成長逾20%。

在其他歐洲主要股市方面，英國富時100指數上漲1.28%，受惠於該國主要油企走強，以及英國央行雖如預期升息25基點，但對於進一步升息的立場似乎變得不那麼激進。

德國DAX指數收跌0.36%，法國CAC 40指數漲0.36%，義大利富時MIB指數跌0.66%。