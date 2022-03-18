俄烏衝突23天仍在交火，和談艱難推進。大陸《環球時報》18日報導，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年接受專訪時表示，中國從這場衝突中獲得巨大的啟示：經濟互相依存無法避戰，但可緩和戰爭激烈程度；直面這場衝突，是履行大國國際責任的一部分；這場衝突也讓中國思考，應如何處理「開放」與「安全」的關係。

鄭永年強調，俄烏衝突對中國的啟示是巨大的。中國與俄羅斯最大的不同是，俄羅斯只是一個軍事強國，沒有強大的經濟實力，而中國既有足夠自保的軍事實力，又有強大的經濟實力，以及和西方緊密的經濟聯繫。這也是為什麼在美國菁英眼中，中國對美國構成的挑戰要遠大於俄羅斯對美國的挑戰。

第一， 經濟的互相依存無法絕對避免戰爭的爆發，但可以緩和戰爭的激烈程度。

如果美歐對俄羅斯實施經濟制裁是「殺敵一千，自損五百」的話，要制裁擁有開放且強大經濟的中國，那就是「殺敵一千，自損一千」，這樣一來，這種制裁就很難持續。屆時中國也無需像俄羅斯那樣用核武器威脅來捍衛自身利益，彼此捆綁的經濟已經會讓西方感到切實的痛。因此，俄烏衝突對中國的第一個啟示就是，中國應更加開放，中國企業必須克服萬難，繼續努力走出去。

第二， 中國已經是一個世界大國了，直面這場衝突是中國履行大國國際責任的一部分。

中國既不能讓西方把中國和俄羅斯完全綁定在一起，也不能讓美國「綁架」歐洲——中國與歐洲有巨大的共同利益，而沒有地緣政治之爭，彼此間的意識形態分歧是完全可能彌合的。盡管歐洲在俄烏衝突之後，安全顧慮在一定程度上壓倒了經濟考量，但是歐洲依然是中國可以爭取的物件。

第三， 這場衝突需要讓我們思考，中國應如何處理「開放」與「安全」的關係？

安全永遠是一個相對的概念，不開放才是最大的不安全。中國應該做的，是在開放的狀態下，探索自己的安全機制，而不是為了所謂的絕對安全，而停止對外開放。就像改革開放初期時候說的，打開窗戶，自然會有蚊子蒼蠅飛進來，但只要自身實現了強大，讓蚊子叮幾口，是死不了人的。