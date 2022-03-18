儘管NBA在18日只進行了1場兩支早已無緣季後賽的球隊對決，活塞前鋒薩迪貝仍然搶光所有焦點！薩迪貝今天全場投27中17，含三分球投14中10，轟下生涯新高51分，外加10籃板、4助攻、3抄截，帶領活塞134比120壓垮地主魔術。

薩迪貝上半場就無人可擋，半場投15中10，含三分球投9中6，罰6中4，轟下半場最高30分，其中首節就拿21分，外加3籃板、3助攻、2抄截，搭配史都華也有13分、7籃板，幫助活塞打完上半場，取得73比62領先地主魔術。

來到下半場，薩迪貝的火力仍沒熄火跡象，末節很快就拿到生涯新高44分，也幫活塞持續保持雙位數領先，儘管魔術最後關頭仍想反撲，可是薩迪貝最後1分08秒投進三分球，幫助活塞取得15分大幅領先，勝負就此提前宣告底定。

除了薩迪貝瘋狂火力秀，貝格利也替活塞貢獻20分、11籃板，史都華16分、9籃板，喬瑟夫13分、7助攻，薩賓李12分；魔術以法蘭茲華格納26分最高，泰倫斯羅斯替補攻下17分，莫瑞茲華格納16分，柯爾安森尼12分，富爾茲11分。