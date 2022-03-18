美式賣場好市多因為是會員制，要本人才能入內購物，所以許多人都會託親朋好友幫忙購買，有民眾在好市多購物時，撿到一張購物清單，因為字跡實在太漂亮，忍不住分享到網路上，沒想到吸引上萬人點讚。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他在好市多的推車上撿到一張購物清單，上面寫著麵條、烤雞腿、香腸等多樣商品，並在最後備註預付3000元，不夠跟他拿，有找錢不用還。由於上面的字跡實在太漂亮，讓原PO直呼「下次如果你沒空，我可以幫這位代買，這種委託人我可以」。

貼文曝光，竟有超過1.3萬人按讚，許多人被清單上的絕美字跡吸引，紛紛留言表示，「這字讀起來都要戀愛了」、「字太美，這應該是北宋瘦金體」、「可能有練過書法，而且還是個美女」、「看到美字，心情就會很療癒」、「字條的主人快出現啊，大家都喜歡你寫的字」。

其他人也大讚委託人除了字漂亮還很大方，「字好美喔！還不用找錢，想接受委託」、「字美又懂做人，大約花費2500，說不夠要講，多的不用找」、「多不退少有補，超讃的委託人」。

貼文引起熱烈迴響，沒想到竟釣出失主回應，「謝謝大家稱讚！單子上的字只是隨手寫一寫啦，大家這樣稱讚令我很不好意思」。失主說自己學過書法、國畫，還不忘提醒清單上的部分品項，建議不要買。