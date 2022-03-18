封裝材料供應商長華*（8070）17日召開董事會，會中通過多項重要議案，包括下半年每股現金股息為1.62元（以每股面額1元之股數計算），會中亦通過會計師查核之2021年度財務報告，獲利能力相當於賺進約2.5個資本額。

長華*董事會決議通過2021年下半年盈餘分配案，每股擬將配發現金股利1.62元（以每股面額1元之股數計算）。以下半年每股盈餘為計算基準，則配發率達96％。另外，長華*2021年上半年每股現金股利0.38元，已於2022年1月14日發放。以此合計2021年每股配發現金股息為2元，配發率約80％。若以每股面額10元之股數計算，則每股現金股息相當於20元，發放水準將優於前一年度。

受惠於半導體材料需求推升，長華*2021年合併營收為新台幣206.7億元，較2020年成長26％；合併毛利率達20％，較2020年上升5個百分點；營業利益為25.6億元，年增率達94％，加計業外收益中的採權益法認列之投資收益及股利收入比2020年增加，使整體稅後淨利較2020年同期增加；淨利歸屬於本公司業主為17.3億元，年成長73％，每股稅後盈餘為2.54元，獲利能力等同於賺進約2.5個資本額。

長華*集團深耕半導體產業多年，現今面臨目前半導體市況暢旺的情況，產業界對相關材料需求恐急，使材料業成為產業鏈最重要的一環，長華*代理的封膠樹酯和導線架等封裝材料均供不應求，對半導體產業的重要性不容小覷。