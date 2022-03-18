如果身旁伴侶、家人常常鼾聲震天，或是自己曾被抱怨睡覺打呼，務必注意是否已是「睡眠呼吸中止症」的高危險群。更要特別警覺的是，睡著打鼾的人，如果一段時間變得安靜無聲，可能不是進入熟睡狀態，反而是最危險的窒息時刻。如何得知是否已有睡眠呼吸中止症，臨床醫師提供「STOP-BANG」量表，可以初步自評危險等級。

台灣睡眠醫學學會理事長邱國樑醫師表示，根據臨床資料推估，台灣40歲以上男性，每10人就有近3人、約156萬人罹患睡眠呼吸中止症，就診率卻不到1%，顯示許多人已身陷「睡死」危機中卻不自知。

美國心臟協會提出警告，罹患睡眠呼吸中止症卻長期輕忽沒有治療，不僅加速心血管疾病惡化，更比一般人心血管疾病死亡率提升2.6倍、中風風險高出3倍，罹患糖尿病的機率高出4倍，甚至可能導致認知障礙、增加失智風險。

更可怕的是，嚴重的睡眠呼吸中止症還會讓人在睡眠中猝逝。林口長庚醫院鼾症睡眠外科李學禹醫師指出，睡眠呼吸中止症有可能在短時間內就從輕度跳到重度，嚴重者在睡眠時體內血氧濃度過低、二氧化碳比例高，尤其當呼吸道完全阻塞時，就有窒息風險。

李學禹醫師建議，白天常感覺疲倦、頭昏、有沉頓感；每天睡醒時都覺得口乾舌燥，睡覺時常以嘴巴呼吸等，都可能是潛在患者。除此之外，若曾被提醒睡著時會打呼，都可以參考「STOP-BANG」量表，檢測是否是高危險群：

你是睡眠呼吸中止症高風險者嗎？一表自我檢測。(資料來源/李學禹醫師《熟睡迎接每一天》方舟文化出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●打呼是重要表徵 但聽不見鼾聲時更危險

睡眠呼吸中止症的高危險族群以50歲以上的男性、40歲起有肥胖問題、呼吸道狹窄，以及抽煙喝酒習慣者為主。李學禹醫師指出，打鼾可以說是睡眠呼吸中止症的代言人，但並非所有會打鼾者都有呼吸中止的狀況，需要經過醫療評估才能確診。

李醫師在《熟睡迎接每一天》書中提醒，除了夜晚睡眠打鼾之外，如果在辦公室午休，即便是坐著或趴著睡都會打呼者，就更要小心。

另外，有鼾聲雖然吵人，但要是睡著睡著突然就沒了聲音，最糟的狀況就是呼吸道完全阻塞，已經無法發出任何氣流聲音，「可能發生窒息的時間，反而是聽不到鼾聲、最安靜的時刻」。

●輕度打鼾者 改善睡姿有幫助

李學禹醫師指出，輕度打鼾、還不需要醫療協助的患者，可以透過3點調整減輕症狀：

1.治療鼻塞

像是過敏性鼻炎，常在鼻塞狀態者，改善鼻子狀況能讓呼吸道暢通，減少打鼾。

2.減重

肥胖也讓脖圍與血壓超標，提升呼吸道阻塞風險。

3.改變睡姿

改採側睡，較能保持呼吸道暢通。

邱國樑醫師提醒，打鼾是一種警訊，更是睡眠呼吸中止症的前兆。若長期不見改善，建議進一步諮詢學會認證的睡眠醫學專科醫師，或是胸腔內科、耳鼻喉科、神經內科及精神科等專業醫護人員，及早發現、及早治療，避免「睡死」危機。