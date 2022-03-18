俄羅斯入侵烏克蘭戰爭已進入第4周，美國儘管未出兵，但卻提供武器和資訊協助，美國白宮16日更宣布將再軍援烏克蘭，包括提供100架戰術無人機，據悉是可用來對付裝甲車的「彈簧刀」。對於美國舉動，軍事專家吳明杰認為，美國這次在烏俄戰爭中的戰略有別於過去阿富汗和伊拉克戰爭模式，未來台海戰場是否也會有類似的方式，也成為外界觀察的指標。

吳明杰昨（17日）在臉書發文表示，美方這次採用「wait and see」的戰略，就是邊走邊看，然後在決定下一步怎麼走。吳指出，這次烏俄戰爭，外界正在觀察，美國這次是不是在測試有別於過去阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，所謂的一個「新威懾戰略手法」。

對於美國這次採用的戰略方式，吳明杰指出，確實是有些異於過去，當然過去也有所謂的代理人戰爭，但是美國這次直接用不派兵，只軍援武器的方式，同時不設立禁航區，不跟俄羅斯直接交戰的方式，避免第三次世界大戰的發生。

吳明杰強調，這讓俄羅斯挨了好幾記的悶棍，因為只要西方國家沒有在烏克蘭設禁航區，俄羅斯就沒有理由攻擊北約，或是周邊東歐的國家；且美國更提供情報資訊給烏克蘭，讓烏國可以清楚掌握俄軍的動態，並進行精準打擊。吳稱，所以這樣的協助方式是否會變成未來台海戰場也會有類似的方式，當然也成為外界觀察的指標。