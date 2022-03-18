行政院長蘇貞昌（中）18日在立法院備詢前，面對媒體詢問國民黨修法要不得反質詢，蘇強調，質詢主動權在立委，立委又有免責權保護，現在又要修法會不會讓人覺得立委太弱了，立院過去把官員當狗罵的時代、文化應該過去了，這個時代連狗都不該被亂罵。（張鎧乙攝）

禁反質詢？ 蘇酸蔣萬安「太弱」：把官員當狗罵的時代該過去了

國民黨立委遭行政院長蘇貞昌在立法院反質詢，引發國民黨不滿，有聲音呼籲修法禁止反質詢。對此，蘇貞昌今表示，立法院過去把官員當狗罵的時代應該讓它過去，且質詢的主動權在立委，又有免責權保護，這樣還要修法保護立委，會不會讓人家覺得這立委太弱了。

蘇貞昌在立法院備詢，屢屢上演反質詢與立委互嗆，上周與蔣萬安的舌戰，引起國民黨不滿，要求修法禁止官員反質詢。立法院昨也為此進行朝野協商，但最終立法院長游錫堃回應，若有立委要求制止官員，他確實是「得」予以處理；只是，現行法律未對反質詢有明確定義，建議立委充實自己才是上策，培養「反反質詢」能力。

對此，蘇貞昌今赴立法院接受總質詢前，被問到如何看待國民黨希望修法禁止反質詢？同時，對於經濟部長王美花稱鄉下地方的動物會造成停電，蔣萬安批評這難道是要民眾擔心動物亂跑嗎，要求經濟部別迴避問題，政院態度如何？

蘇貞昌表示，質詢的主動在立委，又有免責權保護，這樣還要修法保護立委，會不會讓人家覺得，這立委太弱了。且立委拿著牌子圍著官員，不斷叫囂，這個叫做職權行使，國人也看不下去。

蘇貞昌說，在立法院每一次質詢，主席都說詢答時間15分鐘、30分鐘，代表這是詢答，所以立法院過去把官員當狗罵的時代與文化，應該要讓它過去了，這個時代連狗都不應該這樣亂罵。

他表示，很希望透過詢答好好的說明政策，但現在質詢時，官員想解釋講話，都一再說「委員可不可以給我10秒鐘、1句話就好」，就是不肯，一開口就是罵，有時候連三字經都罵出來。所以，政府常常想請優秀人才到政府來，有一些人不敢來，第一個理由就是不願意面對謾罵式的立法委員。

對於蔣萬安要求經濟部別迴避跳電問題，蘇貞昌表示，過去在國民黨執政的時候，2012年1年有2萬1千件，現在經過各種補強措施，減少為9千件，當然還是不能避免，所以還會繼續加強。

他說，台電這麼大，供給全國民生產業用電這麼多，1天24小時、1年365天，都可以看到盡心盡力，如果有哪個地方發生事故性的停電，又要來講動物、猴子，他覺得這種立委真的只是企圖攻擊辛苦的工作者，毫無體諒，也不是在解決問題。