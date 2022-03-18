新北市一名陳姓男子前年12月間，用達美樂APP向新店中正中央店訂比薩，結果因地址填寫有誤，與湯姓店經理發生爭執。不料陳男為了報復，竟接連在同一天，三度以假名向該店訂購比薩，使得總價6000多元的比薩白白浪費。經店家提告，台北地院依偽造文書判處三個月徒刑，得易科罰金。

據檢方調查，陳男2020年12月27日晚間19時許，以達美樂APP訂比薩，疑似因訂餐時因地址輸入錯誤無法送達，湯男於是告訴陳男將取消訂單不再送餐，雙方於是發生爭執。

陳男不滿店家服務態度差，因此接連在同日20時35分、20時38分和20時42分，用自己的手機連上達美樂網站，分別以3個假名訂購3筆比薩，並留下楊姓前妻的手機和不實地址聯絡，使達美樂做完3筆總價6130元的比薩後，卻無處可送也連絡不上訂購人，放置過久最後只能丟掉。

湯姓店經理不甘損失報警提告，警方循APP訂購人所留的IP找上陳男，陳男坦承為了惡搞店家報復，願以兩倍金額12260元與店家和解，換取法官輕判。