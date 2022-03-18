自2019年起受到疫情的影響，內門宋江陣活動已停辦兩年，在市府團隊及市民的共同努力下，高雄守住疫情，更在今年初的台灣燈會創造好成績。為了讓全台再次看到高雄特色文化，睽違兩年重要盛事「內門宋江陣」將於3月25日在高雄內門順賢宮復辦，主題定調為『宋江大好』。

圖說:睽違2年「2022高雄內門宋江陣」3/25-4/5內門順賢宮熱鬧登場(新聞局提供)

市長陳其邁表示，為了使宋江陣以多元樣貌吸引更多遊客的關注，今年的表演節目突破以往的表演規劃，特別融合創新街舞元素，搶先納入即將成為奧運項目的「霹靂舞」，邀請2022亞運霹靂舞國手一起加入內門宋江陣活動的行列，延續宋江陣「以武會友」的精神，以『Battle』為主題，邀請台灣戲曲學院、高雄在地的中華藝校、實踐大學、內門國小宋江陣，從傳統基底撞擊出新的流行動力，讓宋江陣不只是宋江陣，期許因新時代的結合而能再吸引更多觀光客來內門欣賞及觀光。更感謝同為高雄出生的知名作詞人許常德與B.T.O.D為宋江陣活動創作專屬主題曲「宋江大好」，一曲道破宋江陣的「精、氣、神」，宣揚宋江之美。

高雄出身的許常德很開心自己終於有機會為高雄做點什麼了，市長陳其邁也表示，自己是許常德的粉絲，並現場獻唱了由許常德作詞的〈美夢成真〉，令現場來賓驚喜不已。市長也感謝B.T.O.D與許常德合作了今年宋江陣的主題曲〈宋江大好〉，完美結合傳統與流行，並特別於活動後與他們合照，給予鼓勵，B.T.O.D對此也表示非常開心，一定會更加努力。

觀光局長周玲妏說，除了表演節目精彩，這次的另一大亮點就是以四位南北總舖師Battle創造的『宋江大宴』，由內門的阿机師吳義雄、阿隆師湯富隆、美花師陳美花，以及來自台北的亞太年度十大名廚黃景龍師傅，聯手推出升級版的辦桌，四位總舖師的知名度及精美菜色相互推動下，開賣不到一週即秒殺，許多民眾不斷來電要求加開訂桌，這樣的好成績，讓四位總舖師非常開心，也更加精心籌備，請大家一定不能錯過這次難得的辦桌饗宴。周玲妏強調，這一次我們讓大家吃到的不只是總舖師手路菜，還有內門文化、高雄價值和台灣精神！

為了讓更多民眾參與，3月25日開幕當日，將透過5G訊號，將現場開幕實況傳送至目前鳳山重要景點之一的統一優質生活館LED牆播放，讓無法到內門參與活動的民眾，也可以零時差直接感受內門宋江陣的震撼畫面，展現高雄科技城市的特色。

內門順賢宮更將於3/25、3/26、4/3~4/5晚上加碼安排煙火、水舞展演，每次展演15分鐘，效果震撼精彩。為方便更多外地遊客至內門觀賞一年一度的盛事，市府今年特別規劃接駁專車，提供遊客從高鐵左營站至內門順賢宮的接駁，事先上網預約即可依照預約時段搭車，輕鬆便利就可以前往內門參加宋江陣活動。