國巨公司(2327)2021年稅後盈餘為229.03億元，年增90.7%，每股盈餘為46.46元，國巨公司董事會決議辦理現金減資，退還股東每股現金2元，不過市場對國巨現金減資未給予掌聲，國巨今天開盤股價重挫，早盤股價跌幅逾5%，一度跌30.5元，日前宣布現金減資的凱美(2375)亦同步走跌。

國巨集團再度啟動現金減資，繼凱美董事會決議辦理現金減資，每股退還現金2元，為提升股東權益報酬率及公司每股獲利能力，並考量財務槓桿及資金有效運用，董事會決議辦理現金減資以調整公司資本結構，並持續改善各項財務指標，國巨董事會決議辦理現金減資，此次減資幅度為20%，減資金額約為10.8億元，消除股數約1.08億股，每股將退還股東現金2元，減資後實收資本額將降至約 43.2億元。

不過，市場對於辦理現金減資的公司多保守看待，國巨今天跳空開低，早盤股價重挫逾5%。

國巨2021年合併營收1065.39億元，年增57.4%，合併毛利率為40.4%，年增2.8個百分點，營業淨利為290.74億元，營業淨利率為 27.3%，年增3.3個百分點，歸屬於母公司稅後盈餘為229.03億元，年增90.7%，每股盈餘為46.46元。

國巨董事會亦決議每股配息10元。

國巨因合併奇力新，今年前2月合併營收為195.03億元，年增29.87%；國巨表示，由於全球疫情及國際局勢緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨，國巨公司將密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，以因應客戶的備貨需求。