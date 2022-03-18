美國公民希爾（Jimmy Hill）的家人今天下午在臉書發文說，希爾昨天在烏克蘭北部的切爾尼戈夫市排隊領麵包時，遭俄國狙擊手殺害。美國國務卿布林肯證實有一名公民遇害。

希爾的家屬寫道：「當地警察在街上發現他的遺體。」

美國駐烏克蘭大使館昨天聲稱俄軍槍殺10名正在排隊領麵包的人，但未提及能證明俄軍發動攻擊的證據。路透社無法獨立確認希爾是在什麼情況下喪命。

切爾尼戈夫市（Chernihiv）位於戰事前線，從希爾的臉書（Facebook）貼文可以一窺當地狀況，他在俄羅斯入侵烏克蘭這段期間，持續寫到有關爆炸、食物短缺、猛烈轟炸等內容。

他在臉書的最後一則貼文是在本月15日，內容寫道：「猛烈的轟炸！（我）還活著，食物有限，房裡很冷。」同日另一則貼文也提到「轟炸愈來愈猛烈」。

他於14日寫道：「每天都有人在試著逃離時遇害。」

希爾的臉書個人檔案顯示他在烏克蘭首都基輔（Kyiv）和波蘭首都華沙（Warsaw）的大學任教。他先前在臉書上表示，他和伴侶因醫療因素，正在切爾尼戈夫市。希爾是美國明尼蘇達州（Minnesota）人。

切爾尼戈夫警方今天稍早表示，有一群人命喪俄軍砲火，其中之一是美國人，但沒有透露更多資訊。

布林肯（Antony Blinken）在媒體簡報中告訴記者：「我可以證實有一名美國公民遇害，除此之外，我沒有更多細節可以提供。」

切爾尼戈夫州州長曹斯（Viacheslav Chaus）表示，過去24小時內，當地就有53名平民喪命。路透社無法獨立確認死亡人數，而俄方否認攻擊平民。

俄羅斯兵分四路入侵烏克蘭，包括派遣兩支縱隊分別由西北方和東北方朝基輔前進，另從東部的烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）附近推進，同時從克里米亞（Crimea）滲入烏國南部。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110318