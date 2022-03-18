在聯準會宣布升息1碼後，央行總裁楊金龍也跟進宣布升息1碼（0.25個百分點），重貼現率來到1.375％，逐漸回到疫情前水準，終結了連7凍，更是暌違10年來央行重啟升息循環。央行無預警宣布升息1碼出乎市場預料，財信傳媒董事長謝金河則表示，央行升息1碼是很值得肯定的，台灣這些年來有很多凍漲思維，包括電價、油價、物價，甚至學費也凍漲，當價格機制被破壞，就會扭曲資源配置，也造成無效率，像電價凍漲，台電沒有足夠的資源更新設備，也導致跳電頻傳。

謝金河在臉書發文指出，下一個目標是「財富管理在台灣」，回顧過去30年來，台灣高資產階級都把鉅額資產停泊在境外，透過外商銀行的境外理財資金超過10兆台幣，這些錢有的是避稅，有的把公司設在像開曼等低稅負地方，或是把錢放在香港、新加坡，如今跨境查稅愈來愈嚴格，香港的角色、地位已全然改變，都有利於台灣重新建立財富管理的機制，尤其近三年來，台商回流，台商登記回台投資1197家，金額已經超過1.67兆台幣，製造業回來台灣投資，下一個要引導資金回流台灣，也讓財富管理真正落腳在台灣。

謝金河強調，如果停泊在境外的10兆資金，只要有一、兩成回流，台灣的金融業規模就可以大大伸展，而且讓人才回台灣工作，回顧去年台灣全體金融業大賺9366億元，這其中，銀行和壽險業都賺超過3800億元，證券業也賺1196億元，如果財富管理業務能夠從外銀體系回到台灣，台灣的金融業實力會更壯大。

謝金河更認為，央行升息1碼是很值得肯定的，台灣這些年來有很多凍漲思維，包括電價、油價、物價，甚至學費也凍漲，當價格機制被破壞，就會扭曲資源配置，也造成無效率，像電價凍漲，台電沒有足夠的資源更新設備，也導致跳電頻傳。他說，央行從2011年迄今，從未升過1碼利率，貨幣市場一灘死水，這回利率政策向匯率政策看齊，價格趨向彈性，這也是台灣重建財富管理的第一步。