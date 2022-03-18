台中市17日發生一起假交易真詐財糾紛，劉男假裝交易物品意圖騙取3萬元現金，遭陳男等人識破引發不滿，雙方還有人噴辣椒水，開走車子後棄置於約1公里處路邊，警方尋獲該車輛，並組成專案小組循線追緝至台東，在台東市區尋獲涉案車輛，昨晚一舉查獲涉案的陳姓等5名犯嫌到案，移送台中地檢署嚴辦。

37歲劉姓男子與陳姓男子等人相約於17日凌晨3時許在西屯區凱旋路與大鵬路口，劉男假裝交易物品意圖騙取3萬元現金，遭陳男等人識破引發不滿，憤而將劉男的車子開走棄置於不遠處的大鵬與信平路口。

警方尋獲該車輛，並組成專案小組循線追緝至台東，在台東市區尋獲涉案車輛，並於17日下5時許查獲涉案的陳姓等5名犯嫌到案依法嚴辦。

雙方人馬發生糾紛時，到底是誰噴辣椒水？目前雙方互相指控，此外，意圖假交易真詐財的交易品在場並無毒品，是否以毒品為餌詐財，警方進一步調查中。

「台中治安不容挑戰和破壞」，市長盧秀燕強調，不法份子只要敢在台中市犯案，天涯海角絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」，維護市民安心的生活環境。

台中市警察局第六分局分局長蔡元戎表示，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力。