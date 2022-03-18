國內房仲龍頭信義房屋積極展開人才布局，前進成功大學校園徵才博覽會，外文系畢業校友、崇明店店長葉怡君現身分享，雖然許多親友曾好奇「國立大學畢業為什麼要當房仲？」但她認為，求學時期態度自律、學習能力不錯，是考上前段班國立學校的關鍵，以同樣的態度從事房仲業務工作，能更快上手，同時在收入及成就感上不斷挑戰自己；不僅如此，買賣房屋客戶不乏成大校友，讓她在面對「學長姐」客戶時，更容易拉近距離感，可說是意外的收穫。

葉怡君初入社會就到百貨業擔任行銷企劃工作，雖然一待就是3年多，但她考量職涯及薪資發展，正打算轉職到其他公司時，剛好在母校內看到信義房屋的徵才攤位，「當時很好奇，保障月薪5萬、半年轉職金30萬，是真的嗎？」好奇之下她便趨前詢問，沒想到答案更令她出乎意料：「信義房屋的人告訴我，因為學歷不錯，所以適用另一項『聚英計畫』，保障月薪更高、達6萬元。」

葉怡君從沒想過要當房仲，但填寫履歷後，快速收到信義房屋的面試邀請，最後她也決定，雖然對相關產業不熟悉，但「不試試看怎麼知道？」如果努力學習，還是能克服種種困難，而且，「就算真的不適應，至少也有轉職保證金。」如此起心動念下，葉怡君加入了信義房屋，如今入行已近8年。

令她印象深刻的是，信義房屋不只提供保障的薪資福利，更為質優人才提供許多教育訓練，包括安排高階幹部親自培訓新人，還舉辦多場教育訓練課程及營隊，讓來自不同縣市、不同所學、不同職業背景的新人互相交流，部分場次還會把店主管邀來參加，一起挑戰闖關遊戲、分享交流。葉怡君回憶，她入行2年開始擔任店主管，長期以來的培訓過程幫助很大，對於帶店能夠更快上手。

許多人常常問：「高學歷為什麼去當房仲？」但葉怡君認為，學歷不應是從事一份工作的阻力，反而越是高學歷，越應該把求學時期的優勢加以發揮，例如念書時的自律、學習效率快。而以房仲工作來說，雖是新領域，擁有這些特質卻能更快適應，此外，很多買賣客戶也是畢業自成大的校友，「一見面就互相稱呼學長姐、學弟妹」，彼此有共同話題，更能快速拉近距離、建立信任感。

成大外文系畢業的葉怡君（左二）現擔任信義房屋店長，她日前出席母校校園徵才博覽會，親自向學子分享工作經驗。(圖/信義房屋提供)

為招募更多質優人才加入，信義房屋表示，即日起至5月中，將巡迴全台各大專院校徵才博覽會，鼓勵社會新鮮人到場了解工作內容，除成大場之外，3月19日南台灣還有中山大學場次。最特別的是，今年信義房屋共開出三大類職缺，除持續招募質優不動產經紀人員，也招募數位科技人才以及首創「儲備幹部計畫」，提供保障120萬年薪的待遇。詳請可至徵才博覽會或信義房屋人才招募網查詢。