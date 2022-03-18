朱鳳蓮想推薦陸劇 蘇貞昌：邀她來台灣看《時代革命》

行政院長蘇貞昌日前在立法院總質詢背出陸劇台詞，意外被發現是陸劇迷，引來大陸國台辦發言人朱鳳蓮酸說，這是人格分裂，但可以再推薦幾部。對此，蘇貞昌今回應，如果朱鳳蓮能夠到台灣，會邀請她看《時代革命》。

蘇貞昌日前在立法院接受質詢時，引用了一段詩文讚美女性，他說，「女人是平凡的，月朗星稀，是多少女人用晨炊，點燃了新的一天，把零零碎碎，縫補成美麗」，但被發現該詩來自於陸劇《走向共和》，引起各界討論。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，有些人口口聲聲高喊「去中國化」，私下卻追求中華傳統文化的浸潤，質疑「是不是有點人格分裂？」但也可以再推薦幾部陸劇。

對此，蘇貞昌今赴立法院接受總質詢前表示，可見他不是意識形態的人，都抱持著開闊心胸，對世界各國、各地文化、各種戲劇影片都有興趣，而且仔細觀賞。

蘇貞昌說，很多中國人也喜歡看日劇、韓劇，但日本、韓國也不會要求中國必須跟她統一，所以中國很可惜的是，不能給國人同胞自由、民主、開放，給自己的國民觀賞世界各國的影片。

蘇貞昌回應朱鳳蓮表示，如果講這種話的人，能夠來台灣，我們會邀請她看看《時代革命》，看看中國這樣違背承諾對付香港人民。