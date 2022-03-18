畢業於籃球名校松山高中的小將馬建豪去年展開旅美生涯，獲得NCAA一級學校喬治亞州立大學全額獎學金，而馬建豪隨著隊伍挺進NCAA三月瘋錦標賽(March Madness)，並於今天對上岡薩加大學的比賽中替補登場，成為台灣史上首位於NCAA三月瘋出賽的球員！

#TECOwithGSU 🇹🇼🇺🇸🏙️🏀🏆 #Notable this week, Atlanta native #GeorgiaState won the Sun Belt Conference and are headed to the #NCAATournament, beginning next week! We're also proud to have one of our own on #GSU's team, Taiwanese Chien-Hao "Riven" Ma! https://t.co/H3yRl0HxG9 pic.twitter.com/ZILf0F4088 — Taiwan in Atlanta (@teco_in_atl) March 10, 2022

此外馬建豪還與未來NBA狀元大熱門霍爾姆格倫(Chet Holmgren)對位，雖然在交手中被對方搧了一鍋，但提前接受震撼教育，對他來說肯定是很好的經驗。而最後喬治亞州大以72：93慘敗，早早碰上去年亞軍岡薩加大學他們也無可奈何。

馬建豪過去在HBL比賽畫面(李弘斌攝)

馬建豪今年20歲，身高約201公分、體重82公斤，司職小前鋒，從松山高中畢業後選擇赴美發展，先在亞特蘭大預備學校(The Skill Factory)磨練2年，接著於去年4月正式獲得喬治亞州大全額獎學金，而在今年3月初隨隊以80：71擊敗路易斯安那大學，順利奪下瘋狂三月全國錦標賽資格。

Gonzaga vs. Georgia State - First Round NCAA tournament extended highlights - March Madness https://t.co/jN1RtcPGAn via @GoogleNews — REX Bill Morill 🇮🇹 🇫🇷 🇳🇬 (@billmorill) March 18, 2022

馬建豪是繼陳盈駿、吳永盛、王律翔、林庭謙、唐維傑、高國豪後，再度獲得NCAA一級獎學金的台灣球員，喬治亞州大還是目前台灣好手加入過排名最高學校，今年他們成為64支參與NCAA三月瘋隊伍之一，也是校史第6度晉級，使馬建豪得以一嚐這美國體育盛事的滋味！