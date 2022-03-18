俄烏衝突難解。大陸《環球時報》18日報導，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年接受專訪指出，無論這次俄烏衝突以怎樣的形式結束，歐洲都需要進行一次地緣政治大反思：歐洲事務，未來到底應該由美國主導，還是歐洲國家主導？歐洲到底有沒有能力獨立處理和俄羅斯有關的事務？中國和歐洲自己都不應該忽視歐洲的能量。

鄭永年指出，就俄烏衝突對歐洲和世界的影響而言，盡管北約一直不想直接面對俄羅斯軍隊，但很難說這場衝突只是俄羅斯和烏克蘭雙方的較量。所以盡管各方都在呼籲停戰，俄烏都沒有停止跡象。

不過，從現實來講，俄羅斯的目標應該不是拿下整個烏克蘭，拿下這樣一個領土面積比德國還要大的國家並不那麼容易。烏克蘭也明白，沒有北約直接介入，基輔無法取得勝利。和美國站在一起對俄羅斯實施經濟制裁，對德法等國來說，也是「殺敵一千，自損八百」。這些都是各方可能達成妥協的潛在動力，問題是如何發揮出來，如果常規戰爭失控，小型核武器的使用並非完全不可能。一旦出現，戰火就會蔓延到整個歐洲。

鄭永年稱，歐洲盡管現在和美國站在一起，但這種「團結」非常脆弱。從長遠和歷史角度看，歐洲正處在危險之中，歐盟更處在尤為脆弱時刻。

首先，多國表達希望加入北約意向，德國更計畫將軍費提升到國內生產總值（GDP）的2％，意味著軍事競爭將在歐洲再度上演。從短期看，因為俄烏衝突，歐洲國家對此都沒有反對意見。不過，從長期看，一個再軍事化的德國絕不是法國樂見。歐洲內部地緣政治可能面臨大的變動。

其次，歐洲還可能面臨核擴散的風險。白俄羅斯修改《憲法》解除國家「無核」地位，會不會產生骨牌效應？如果真的發生所謂「俄羅斯崩潰」的極端情況，出現核武器擴散，那歐洲將面臨非常大的核威脅。冷戰後，杭廷頓等美國學者認為，歐洲和美國已幾乎成為一體，衝突只會發生在文明與文明之間，但這種看法是錯誤的。從歷史上看，無論一戰還是二戰，都發生在歐洲同一個文明內部。西方文明內部的激烈衝突，未必不會再度上演。

再次，德國的再軍事化可能也會鼓勵日本再次推動修憲，尋求再軍事化，日本多屆政府已提出類似動議，而這將進一步使亞洲的地緣政治版圖發生變化。韓國新當選總統也提出與美國「核共用」的問題。

可以說，從長期地緣政治和經濟角度來看，俄烏衝突沒有贏家，除了美國之外——一個太團結的歐洲就不需要美國了，正因為歐洲內部出現分歧，美國在北約的領導地位才能更穩固。