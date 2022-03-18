經濟合作暨發展組織（OECD）周四表示，烏克蘭危機可能使今年全球經濟增長減少逾1個百分點，並導致全球通膨上揚2.5個百分點。OECD呼籲成員國政府「針對性」地擴大開支，以緩解這場戰爭造成的經濟衝擊。

OECD建議成員國針對性地擴大政府支出，當政府增加支出的幅度達到國內生產毛額（GDP）約0.5%時，就可以將戰爭對經濟造成的衝擊減少一半左右，且不會大幅推升通膨。

該組織並表示，由於歐洲高度依賴來自俄羅斯的能源進口，這場俄烏戰爭對歐元區經濟的衝擊可能高達1.4個百分點，而對美國的影響則約為0.9個百分點。

俄羅斯和烏克蘭是許多原材料的主要生產國，儘管兩國占全球GDP僅達2%，卻對能源和大宗商品市場具有非常大的影響力。

兩國開戰後能源和大宗商品價格飆升，已經居高不下的通膨如同火上添油。OECD表示，各國央行應該把焦點放在貨幣政策的正常化，但經濟最受戰爭影響的國家應該放慢步伐。

OECD並表示，央行應該做好準備，在出現重大壓力時進行必要的干預，以維持金融市場運作。