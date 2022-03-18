43歲大陸女星劉濤過去演出《瑯琊榜》中的「霓凰郡主」一角走紅，早年她也曾參加《還珠格格-天上人間》，飾演「慕沙公主」一角。2007年她與「京城四少」之一的富商王珂閃婚，兩人育有一女一子，婚後3年因丈夫投資破產，劉濤毅然決然復出拍戲替老公還債，兩人的好感情也成為佳話，最近卻狂傳出兩人婚姻亮紅燈，昨(17日)更驚傳離婚，劉濤工作室已正式發聲明否認。

汪小菲（現改名：汪少菲）、汪雨、王爍、王珂四位富家公子過去被封為「京城四少」，而其中的王珂身家曾高達18.4億台幣，2007年和劉濤相識20天後就領證閃婚，劉濤當時為愛閃退演藝圈，但王珂因金融危機瀕臨破產，劉濤為此決定復出救夫，2013年劉濤發文回憶此事，寫下：「既然選擇了他，就不能放棄他」，可見兩人鶼鰈情深。

劉濤工作室否認離婚傳聞。（圖／翻攝自劉濤tamia工作室微博）

2015年汪珂曾大放閃，曬出和老婆各自裹著一條浴巾躺在床上、相互依偎的3連拍畫面，放閃到最高點，王珂當時寫下：「2015年11月30日，農曆十月十九，丁亥月，庚戌日。…… 忌：室外運動」，又說：「宜：關燈，上炕，擁姝賞『月』」，引來網友暴動回應：「這尺度真的太大了！」、「姐夫，夫妻生活剛落實完了？」

劉濤工作室發聲明。（圖／翻攝自劉濤tamia工作室微博）

近日，劉濤被拍到和電視台主持人互動親密，昨還瘋傳劉濤替老公還債，卻換來背叛一場，兩人已經離婚，對此，劉濤工作室緊急發聲明闢謠，表示全為「嚴重背離事實的虛假消息」，「有計畫有組織的造謠傳謠，擾亂網絡秩序，汙染網絡環境，其行為已嚴重影響劉濤女士及其家人的工作和生活」，工作室也表示已經取證完成，將請律師提出訴訟，並要求網友保持客觀理性立場，別再亂傳謠言，正式否認婚變。