我國央行公布升息一碼！而依相關辦法指出，勞工紓困貸款的利率最高為郵局2年期定期儲金機動利率加計1％計算（現為1.85％），因此若郵局因為央行升息調整2年定期儲金利率，則申貸的160萬餘件勞工都會受影響，如果用升一碼計算，推估每月最高增加不到100元。

據勞動部統計指出，2020年度勞工紓困貸款及利息補貼共核准93萬2497件、金額達917億5608萬元，2021年勞工紓困貸款及利息補貼 則核准69萬7545件、貸款金額達679億4420萬元。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，由於勞工紓困貸款方案內容及注意事項提及勞工紓困貸款的利率最高為郵局2年期定期儲金機動利率加計1％計算，如果郵局調整2年定期儲金利率後會再找各銀行討論後續的變動。

據統計，目前約有20萬人申貸勞保紓困貸款，現行利率為1.28％，勞保局保費組科長吳俊德說，依照相關辦法，勞保紓困貸款利率為依勞保定存平均利率加計代辦手續費，並在每年的1月及7月公告，意謂就算勞保定存平均利率提高，最快也會7月才會調整勞保紓困貸款的利率。