早餐也飄散歐風，Q Burger即日起推出「世界風味賞－法國站」，以歐洲進口松露和安心國產蕈菇拌炒作為新品基底推出一系列「松露蕈菇」早餐，更特別釋出會員嘗鮮優惠，即日起下載Q Burger APP成為會員，即享有法國站新品優惠價，最高現折5元。

此次主打的新商品「法式松露蕈菇舒肥雞堡」適合追求健康輕食的食客，不僅有迷人的松露蕈菇，還搭配鮮嫩舒肥雞、現烤軟法麵包和新鮮生菜，清爽美味又營養。若是想要更多飽足感，則可選「松露蕈菇厚牛堡」，有松露蕈菇、現煎多汁4盎司100%紐澳純牛肉與濃郁起士，松露香氣撲鼻，口感層次豐富。

漢堡類之外的餐點也有新品，「松露蕈菇歐姆蛋吐司」將松露蕈菇包裹於滑嫩歐姆蛋，與香濃的乳酪絲，夾入高溫現烤土司，充滿松露和蛋奶香；「松露蕈菇蛋餅」將松露蕈菇加入新鮮洋蔥拌炒，配上香酥Ｑ彈的台式蛋餅。這次Q Burger還推出「松露蕈菇嫩蛋套餐」早午餐盤供選擇，使用優質洗選蛋與奶油拌炒的滑嫩炒蛋，佐以松露蕈菇，搭配現烤酥軟草莓厚片與新鮮生菜沙拉，讓吃早餐也有法式慢活的情調。

松露蕈菇嫩蛋套餐附中杯紅茶，售價99元。（Q Burger提供）

歡慶新品上市，即日起下載Q Burger APP加入會員，即享有「世界風味賞－法國站」新品優惠價，消費時出示會員條碼或報會員手機號碼，優惠最高現折５元。另外，即日起日至4月10日，至Ｑ Burger 官方Facebook活動貼文下方Tag兩位好友留下指定留言並秀出最「法」的照片，便有機會獲得Q Burger餐券100元。