居家網紅Penny開設「小宅實驗」頻道，分享改造家中的大小經驗，生動的解說深受觀眾喜愛。不料在人氣高漲之際，卻爆出為了業配撒謊。明明從未使用過業配裡的產品，卻親口說出產品好用等字眼，就連同常與Penny合拍影片的人氣網紅愛莉莎莎，都被她瞞在鼓裡。面對排山倒海的負面聲浪，她日前在社交平台上發長文道歉了。

日前Penny日前在Youtube上傳一支以「員工旅遊」為題的影片，開箱一高級飯店時，向大家興奮介紹裡面的無邊際泳池，當時Penny表示她一抵達飯店卻突然來了生理期，沒有辦法下水游泳，感到十分可惜，雖然同行友人建議可以使用衛生棉條，但她說到「但我真的沒辦法，因為我真的沒有被捅過」就這麼一句話，讓眼尖的網友發現出不對勁。

還原整起事件經過，Penny過去曾與愛莉莎莎一起拍片介紹衛生棉條。當時已經是兩年前。她在影片說到的是使用經驗非常舒服，還提到自己游泳一定會用到，對照起如今不能接受衛生棉條的自白，前後說詞並不一致，引發爭議。有網友在留言區質疑她，直言「是我記錯嗎？Penny之前不是在愛莉莎莎的影片已經用過棉條了？」她卻回應「其實那次我後來臨陣脫逃…沒有真的讓棉條大大進去」讓網友十分傻眼。

日前，Penny在IG上針對此事發布長文，她表示「我原本覺得應該沒問題，也打算嘗試用用看，但拍攝當下，我臨時最後還是不敢塞改用護墊」她接著說到在影片中聊到的使用經驗是通過詢問朋友得來的，也強調「莎姐其實也不知道我沒有用，我很抱歉當時沒有對她說真話，她看到今天的影片時也很傻眼，直接打電話來罵我一頓了」此外她也反省並做出承諾「我發誓未來小宅絕對不會接自己沒有用過的產品業配，因為接自己明明不敢用的東西，是很不負責任的」詳細解釋了事件來龍去脈，讓整起事件就此落幕。