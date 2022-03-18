星巴克神秘優惠曝光！一名女網友晚上去星巴克買點心，發現價格竟然比平常便宜超多，仔細一看才發現星巴克也推出「珍食計畫」，晚上7點以後部分品項會貼上7折標籤，引起網友熱議，不少人大嘆長知識了，直呼真的賺到了。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，很久沒去星巴克買點心吃，結帳卻發現比以前都便宜許多，仔細一看才發現，星巴克竟也推出「珍食7折」的優惠，只要在晚上7點以後至店裡，有些食物會被貼上7折標籤，而她那天剛好就是在晚上去買的。

貼文引起網友討論，「高鐵站裡面的星巴克珍食7折的品項蠻多的，都買一杯咖啡坐到七點以後再點食物」、「哇！很可以欸」、「現在才知道欸」、「買過打折的可麗露」、「長知識了」、「看到這篇文才知道」。

其中一名網友貼出收據說，她買了1個草莓生乳捲、2個松露巧克力蛋糕、1個可麗露與1個經典起司蛋糕，原價450元，因珍食7折優惠省下135元，最後只要付315元。

一名網友貼出收據分享，在星巴克買了很多個蛋糕，因為珍食優惠省超多。（圖／翻攝自Dcard）

而這篇文也釣出在星巴克工作的網友說，星巴克今年1月起推出「珍食7折」優惠，但不是所有品項都會打折，有貼標籤的才有，搞不清楚可以友善詢問店員。另也有前員工表示，這項制度早該開始了，以前沒有的時候，每次閉店都丟掉超多食物的。

星巴克的「珍食計畫」其實從2022年1月1日起就開始實施，有鑒於台灣每年浪費的食物量驚人，因此決定在每晚7點以後，將當日凌晨就會過期報銷的糕點食品，以較便宜的價格販售，藉此吸引民眾購入。