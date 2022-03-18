美容Spa會館暗藏春色，以「銷魂酥麻叫聲」及「配合度高」等文字吸客。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

黃姓女服務生和男客從事色情性交易，被警方帶回查辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區一家美容Spa會館在網路上以「輕熟女超敏感」、「雙峰觸感好摸」、「銷魂酥麻叫聲」等撩客金句及爆乳妹圖片招攬客人，轄區警方接獲情資，探訪查證業者違反從事色情性交易，16日下午喬裝顧客進店，先控制負責人後，衝上二樓，聽見包廂內男女的喘息聲，警方在外等候，等2人完事著裝後，走出包廂，表明身分逮人。

高雄市新興分局警方接獲情資，指位於七賢二路的一家美容Spa會館，在網路以各種情色文字廣告及圖片招攬客人，警方發現業者以爆乳及身穿短裙的女子照片，附上「輕熟女超敏感」、「雙峰觸感好摸」、「銷魂酥麻叫聲」及「配合度高」等文字吸引客人，於是暗中探訪，發現該間美容Spa會館「掛羊頭賣狗肉」，從事色情性交易行為。

警方聲請搜索票後，16日下午3時許喬裝消費顧客入內詢問時，趁機控制櫃檯37歲的蔡姓負責人，支援警力隨後上樓查緝，在2樓包廂聽見「人與人連結」的喘息聲，專案人員在門外等候，聽到聲音停歇，42歲的柯姓男子和43歲的黃姓女子完事後，走出包廂，看到守候的警方當場傻眼就逮。

警方查出女服務生以2000元價錢從事全套性交易，店家抽成800元，警方在現場查扣營業日報表、臨檢燈遙控器、電梯磁扣等證物，訊後將柯男和黃女依違反社會秩序維護法移送裁罰，另負責人蔡男則依妨害風化罪嫌移送法辦。