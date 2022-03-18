消息面：

1.截至12日當周，美國初次申請就業補助人數為21.4萬人，周減1.5萬，市場預估值為22萬，前值修正為22.9萬人。同時，4周平均值為22.3萬人，周減8750人。

2.美國2月工業生產月增0.5%，符合市場預期。同時，製造業生產月增1.2%，較預估1%為佳。

3.美國2月新屋開工率增6.8%，約176.9萬間，較預估170萬間多。同時，建築許可減1.9%，約185.9萬間，與預估185萬間僅多一點。

4.在前一日聯準會決定升息1碼之後，因符合市場預期，美元指數走軟，尾盤跌0.5%至97.98，是1周以來最低。

5.國際油價反彈終止連3天黑，每桶重回100美元以上。紐約期油漲7.94美元或8.35%，每桶收102.98美元。倫敦布蘭特期油漲8.62美元或8.79%，每桶收106.64美元。在市場擔心原油恐將供需失調之下，摩根士丹利也順勢調高第3季布蘭特期油價格，由每桶100美元大增至120美元。

6.俄烏和談未有大突破，國際金價上漲。紐約期金收漲1.8%，每盎斯為1943.2美元。現貨金尾盤拉升0.8%，收1943.3美元。

7.港交所旗下倫敦金屬交易所LME宣布，18日起調高鎳金屬期貨每日漲跌價格限制，由8%增至12%連兩日上調，其它金屬則維持15%不變。LME鎳金屬期貨交易暫停1周後，16日恢復交易，首度實施每日漲跌幅限制，鎳金屬為5%，其它商品則為12%。