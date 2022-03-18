台北晶華酒店旗下「晶華美食到你家」美食外帶外送平台再出優惠，3月21日上午9點至晚上9點將推出「321『GO』物節」，優惠品項包括好評熱銷的五星獨饗燴炒飯、三燔本家重磅壽喜燒以及栢麗廳和泰市場自助餐廳晚晚餐時段買一送一，另有「一泊二食」以及「套房1＋1」等城市度假專案，每晚2999元起任君選擇。

在「晶華美食到你家」此次推出的「321『GO』物節」當中，最適合辦公室午餐時段揪團訂購的就是買一送一的「五星獨饗餐」，共計有紅燒牛腩飯、黑胡椒牛柳飯、三杯雞燴飯可供選擇，盒餐的上層是上述各色醬香十足的熱炒燴料，下層則是鍋香四溢的蔥花蛋炒飯，再搭配健康滿分的蔬菜和溏心蛋，每款原價300元起、買一送一後平均每份150元起即可享用。另一款適合闔家享用的「牛腩鍋三合一家宴」內容有由六款精緻前菜組成的台式小滿漢、湯頭鮮美的清燉番茄牛腩鍋、以及香氣十足的荷葉糯米雞。

擁有超高人氣的「栢麗廳」及「泰市場」自助餐廳則推出晚間8點以後的晚晚餐買一送一優惠，4月6日起至28日的週一到週四、晚間8點以後入內用餐的賓客均可大啖新鮮多元的現流海鮮、現點現做的日式壽司料理、熱鬧滾滾的中式經典佳餚、歐風熱食、現烹鐵板與麵點，以及精巧奇趣的糕點和Häagen-Dazs冰淇淋。

泰市場海鮮自助料理餐廳也以滿佈餐檯的豐美海鮮，各式泰式辛香料理到奶茶、冰淇淋和甜品糕點，帶給食客視覺與味覺的雙重美味饗宴，兩人僅需1050元。

「321『GO』物節」也有價格誠意十足的住房專案，2999元入住12坪的精緻客房一晚，享CNN全台唯一推薦栢麗廳自助早餐買一送一。4999元則可享平日限定的「一泊二食」專案，入住精緻客房一晚、享栢麗廳自助餐廳雙人早餐和晚餐，餐飲總價值即高達5412元，比買餐送房更加超值，買到賺到。如欲享受入住五星級套房的奢華享受，也可以支付6999元選擇入住19坪寬敞時髦的精緻套房三天兩夜。