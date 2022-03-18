桃園市龜山區去年11月21日蔣姓男子不滿蔡姓超商店員勸導其戴口罩，持刀將其殺害，桃園地檢署偵結，認其僅因細故就痛下殺手，手段凶殘，依殺人罪起訴，並請法院量處重刑。

檢方表示，去年11月21日凌晨5時43分許，發生在桃園市龜山區光峯路某處某超商門市蔡姓店員命案，經檢察官偵查終結，今日將蔣姓男子依涉犯刑法殺人罪嫌提起公訴。

檢方指出被告蔣姓男子因不滿被害人即蔡姓店員依防疫規定勸導其須戴口罩否則不予結帳，雙方於口角後，蔣男竟萌生殺人犯意，返家變裝並持短彎刀於同日凌晨5時43分許，再度前往超商，朝蔡男之胸、腹部多處刺殺，其中3處刺中其心臟，造成穿刺傷而大量出血，蔡男雖經緊急送醫，仍於同日上午7時18分許，因出血性休克死亡。

檢察官於偵辦此案期間，為究明被告於行兇時之精神狀況，商請林口長庚紀念醫院精神科司法精神醫學鑑定團隊對被告實施精神鑑定，結論為蔣男雖有睡眠節律障礙、非特定之焦慮疾患、非特定之憂鬱疾患、鎮靜安眠藥物使用疾患，但非屬重大精神疾病，其智力、判斷力、認知功能等皆在正常範圍內，其精神疾病診斷亦不致影響蔣男之生活功能，因此認定其行凶時無精神障礙或其他心智缺陷之情形，且審酌蔣男僅因細故，即對蔡男痛下殺手，手段兇殘，使被害人家屬喪失至親，所生損害嚴重，以及被告係自首等一切情狀，建請法院量處被告重刑，以茲懲儆。