備受粉絲期待的旗艦仙俠MMO大作《夢幻新誅仙》手遊，今（17）日正式宣布上市，此次力邀3位代言人同台詮釋誅仙的各種「經典」面貌，讓玩家們心中的誅仙魂再度燃起。擔任初代誅仙代言人的傳奇人物小齊哥─任賢齊，睽違15年再度擔任《夢幻新誅仙》手遊品牌代言人，不僅串聯了粉絲的回憶與現在，承接了經典情節再融合創新元素的《夢幻新誅仙》手遊精神，更是在小齊哥身上不證自明；靈魂歌姬家家的爆紅經典歌曲《命運》，由黃俊郎老師改編填詞，將誅仙故事的淒美意境帶入《命運-碧雪行》，透過家家渾厚溫暖的嗓音，將張小凡和碧瑤、陸雪琪三人的情愛糾葛，來生有緣再會的宿命詮釋的歷歷在目；大馬甜心林明禎，此次代言更是挑戰了兩大女主角碧瑤和陸雪琪扮相，除了賦予經典角色新風采，舉手投足之間更是盡顯誅仙的情與貌。《夢幻新誅仙》手遊除了是經典仙俠鉅作，更創新推出國際版和社交系統，讓各地玩家能無所暢行的建立連結，滿足各地玩家之間的交流，促進遊戲社群的多元性。

《夢幻新誅仙》手遊齊聚眾人之力啟動御劍，再創經典誅仙鉅作高峰（由左至右為：藝人卓君澤、艾玩天地總經理 林阜民、艾玩天地董事長 蕭士仁、藝人任賢齊、藝人家家、艾玩天地副總經理 何培祿、藝人徐展元）。(圖/業者提供)

跨世代誅仙傳奇回歸 任賢齊乘載15年回憶再度和大家相見

影歌視三棲傳奇藝人任賢齊一出場，15年前《誅仙Online》上市的主題曲《誅仙我回來》便在耳邊迴盪，大量的誅仙回憶和經典片段立即湧現眼前。小齊哥的帥氣回歸，除了與誅仙像老友一樣的敘舊外，也分享了自從代言誅仙後對於人生的影響和啟示。小齊哥表示，在他人生經歷中許多的「坐看雲起時」，皆是從誅仙中得到啟示。像是張小凡和鬼厲雖為同一人，但性格迥異，走上的道路也天壤地別，但其實他們都有顆對於追求事物不曾改變的「初心」。這樣的啟示也幫助他在徬徨的時候，能時刻回想起踏入演藝路的初心，掌握好現有的一切，調整好後再出發。此外，熱愛遊戲和冒險的小齊哥，對於本次《夢幻新誅仙》手遊的開放世界設定更是讚譽有加，讓劇本和玩法有更多驚喜，也呼應到本次的遊戲標語「命運的回合，由你決定」，同時社交系統更搭載即時翻譯和國際版的設定，讓玩家能無障礙地與隊友溝通，實現遊戲世界各地零距離的真諦。

(圖/業者提供)

十五年唯一血脈，任賢齊回歸代言《夢幻新誅仙》手遊，全場滿滿回憶殺。(圖/業者提供)

解放命運的結局 家家獻唱《命運-碧雪行》愛情的宿命由我掌握

歌曲《命運》傳唱近10年，唱出了每個人對於愛情宿命的獨家記憶，這次靈魂歌姬家家再度詮釋，由知名作詞家黃俊郎老師依誅仙張小凡和碧瑤的愛情故事所改編歌詞後的《命運-碧雪行》，為原先愛情宿命的徬徨賦予嶄新的堅定和生命力，而家家現場演唱完後，也對於感情觀有更多感觸想跟大家分享，她表示不論是哪種情份都孕育了更成熟的自己，讓自己更有餘裕打理人生，並勇敢灑脫地面對下一段邂逅。《夢幻新誅仙》手遊的開放世界也承襲了這樣的概念，面對多種不同的故事線，也開啟每一段相遇的可能性。

家家現場獻唱《命運-碧雪行》，對於愛情能更加大方和堅定。(圖/業者提供)

現代版碧瑤與陸雪琪甜美降臨 林明禎大聊手遊趣事和捏臉系統

在FB及IG兩大社群平台擁有近300萬粉絲的大馬甜心林明禎，此次在廣告拍攝中神還原碧瑤與陸雪琪扮相，讓各地的網友直呼已戀愛，明禎也跟我們分享自己扮相心得和身為資深遊戲宅碰到的趣事。像是此次《夢幻新誅仙》手遊推出了國際版的機制，更能零距離的與各地玩家共同暢遊。聊起過去的遊戲經驗，明禎笑答：「我本身在遊戲中是很全神貫注的，剛開始進入語音大家會覺得很甜美，但一進入戰鬥畫面我就會瞬間化身為女魔頭，掌控慾和執行力很強，有時候還會像軍師一樣的戰後檢討，一起遊玩的夥伴也會覺得反差超大，很少機會能遇到像我這樣Carry的女性玩家。」聊到捏臉系統，明禎更有自己獨特的巧思和哲學：「大家可能會認為我選角是選女性角色，但在十次中有七次我都是玩男角。而且我覺得捏臉很像在打造你理想中的另一半，我還會在捏之前幫他寫個人物小記，讓他具備靈魂和個性，所以透過遊戲我已經打造了很多個理想型，等到命定的那個人出現在我的人生中，我能一眼就看出，也能更勇敢的抓住幸福。」

林明禎透過影片與大家見面，更公開自已的遊戲ID及伺服器，與粉絲相約展開新冒險。(圖/業者提供)

徐展元、卓君澤雙主播同台播報天氣 每一幀刹那皆成永恆

本次《夢幻新誅仙》手遊細緻還原小說中著名的18張地圖，包含青雲山海、月下竹影、草廟光影、天音餘暉等經典場景，讓玩家在疫情中也能開啟壯闊旅程。且遊戲中的獨特天氣顯示，讓每一幀的光影都極盡逼真，力求帶給玩家淋漓盡致的視覺享受。活動中更精心安排徐展元、卓君澤兩位熟稔賽事播報的主播，以天氣系統播報作為記者會開場，像是青雲山壁壘分明的地貌、長老巨石的莊嚴中輝映著深山的閒靜和恬淡，又或是草廟村的風雨交加，伴隨著雷電所帶出光影交錯的驚心動魄，透過專業實況轉播，讓玩家能身歷其境和完整體驗故事劇情，深切感受本次遊戲的用心製作。

主播徐展元、卓君澤同台激昂介紹《夢幻新誅仙》手遊天氣，飽覽精緻唯美遊戲畫面。(圖/業者提供)

眾人在《夢幻新誅仙》手遊中進行激烈回合競賽，遊戲陣法多元又燒腦（由左至右為：艾玩天地產品經理 小汪、藝人卓君澤、藝人任賢齊、藝人家家、藝人徐展元、艾玩天地產品經理 柒柒）。(圖/業者提供)

《夢幻新誅仙》手遊代言人任賢齊與家家登場詮釋誅仙各種經典面貌，回憶現場熱血沸騰。(圖/業者提供)

《夢幻新誅仙》手遊上市好禮送不完！臺港澳限定人氣貼圖角色：鹿人「王伯伯頭飾」伴你闖蕩誅仙大世界

MMO旗艦仙俠鉅作《夢幻新誅仙》手遊今（17）日國際版上線，準備讓各地玩家都在誅仙世界中展開甜蜜戀情與刺激冒險！為歡慶國際版開服，本日正式上市登入遊戲將贈送臺港澳限定合作的人氣貼圖角色：鹿人「王伯伯」頭飾及法寶獸骨幡等多項好禮，開啟命運的回合，就從下載遊戲開始！

【關於艾玩天地】

艾玩天地互動娛樂科技股份有限公司（Iwplay World Interactive Entertainment Technology Co., Ltd.），由一群熱愛遊戲、實力優秀的專業人士所組成。主要業務為線上遊戲、網頁遊戲及手機遊戲之代理經營與管理、售後客服、上市推廣宣傳、通路與EC電子商務銷售等服務。同時，我們也立志提供給玩家一個良好優質的遊戲環境，積極取締工作室帳號與不法行為，給玩家一個乾淨的遊戲空間。秉持著只要是人類，就有遊戲DNA的原則，創立以遊戲營運、銷售、推廣及服務，四位一體的艾玩天地，我們期待在地球上發揮遊戲的熱情，創造遊戲的歡樂王國。

【關於《夢幻新誅仙》手遊】

誅仙MMO•旗艦仙俠鉅作《夢幻新誅仙》手遊，承載無限情懷與無數人的青春回憶！高度還原原著劇情設定，搭配PBR2.0與HDR高動態技術相結合而成的遊戲場景畫面，帶給玩家經典與創新交織而成的誅仙大世界！

開放大世界，新奇有趣的環境交互，給你自由度更高的遊戲探索體驗！國際版，與來自世界各地的玩家一同體驗誅仙經典大世界的美好！

作品名稱：《夢幻新誅仙》手遊

作品分級：15+

開發廠商：完美世界

代理廠商：艾玩天地