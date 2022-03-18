國民黨台北市議員張斯綱。（圖／取自張斯綱臉書）

國民黨立委蔣萬安日前因停電問題，在立法院與行政院院長蘇貞昌互槓，蘇甚至嗆蔣「你祖父」等語，引發批評。國民黨台北市議員張斯綱痛批，蘇囂張跋扈的言行，不僅藐視國會，更是把人民當成猴子在耍，這是繼「用愛發電」後，民進黨要告訴大家「用嘴砲也可以發電」。此文引發熱議，網友紛紛表示好笑。

張斯綱日前在臉書發文表示，立法委員就是代表著民意，立法委員的職責就是監督政府的施政。當立委在國會殿堂中行使憲法職權，監督、質詢行政院長時，院長有責任回答，這是民主國家中再基本不過的事情。但「蘇大行政院長」不僅在備詢時不敢承諾不缺電，還反過來質詢立法委員毫無相干之事，之後更直接嗆法律沒規定官員不能反質詢立委，還進一步羞辱蔣萬安，「這樣的院長，不就是街頭無賴，在國會耍流氓！」

張斯綱質疑，民眾只是想知道供電不穩如何解決，有那麼難嗎？張直言，蘇貞昌如此囂張跋扈、藐視國會，根本就是把人民當成猴子在耍，「還是繼用愛發電之後，民進黨難道是要告訴大家，用嘴砲也可以發電？」

此文發出後獲得超過2100個讚、超過350則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「哈哈笑死」、「這比喻有夠好笑的」、「我們未來要用X話來發電了吧」、「真的看破手腳」、「每天都有大大小小跳電事件，這就是有政府會做事？」「囂張的行政院長，依然掩蓋不住每天停電的危機」、「要是可以用謾罵發電，那台灣的電絕對多到滿出來！」