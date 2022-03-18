這周日是24節氣的「春分」，象徵春天來到，天氣逐漸回暖，運勢命理專家小孟老師分享，生肖狗、猴、龍、蛇的人春分一到運勢也逐漸回暖，將受到吉星的照拂，財運旺到爆。

Top4狗

生肖狗春分一到，財運將有吉星高照，投資運會非常旺，想要賺錢的朋友可以開始規劃理財，好的運氣會持續幫助你，你的計劃都會順利實現。

Top3猴

生肖猴在投資部份會感受到成功的氣息，在每一次賺錢的過程中累積自己的自信，可以多觀察市場的趨勢，相信你的存款在春分後會有新的突破。

Top2龍

生肖龍春分之後財運會有很好的表現，賺錢機會在海外居多，海外的投資機會也越來越多，所以可以多研究外匯或者海外基金，可能會有不錯的收穫。

Top1蛇

屬蛇的朋友春分財富超旺，在投資方面過去有套牢的標的都可以順利得到解套。對於賺錢目標可以好好計畫，無論是開店或做生意都是可以的，如果你的工作是業績相關，也會做出亮眼的成績。