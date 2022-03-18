大陸《環球時報》18日報導，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年接受專訪稱，俄烏衝突讓世人了解，用「中美俄大三角」視角看待今天世界或未來國際秩序，已經不夠了。只要北約擴張不停止。俄羅斯就有意圖建立一個以「俄白烏」三國為中心、以中亞國家為緩衝地帶的「小蘇聯」或類似安全機制。

鄭永年表示，冷戰結束後，美國越來越輕視俄羅斯，認為俄羅斯是「麻煩製造者」，中國才是主要競爭者、甚至是敵人。因此，這些年美國一直試圖構建針對中國的「亞洲小北約」，美國的戰略重點日益從歐洲、中東轉移到亞太地區。俄烏衝突爆發，不會改變美國整體戰略方向，但讓美國菁英階層現實認識到：過去這些年低估了俄羅斯。

總的來看，二戰後，國際秩序正處在迅速解體過程中，很多國家尋求地緣政治勢力範圍，希望建立有利的國際秩序，俄羅斯只是其中之一，用中美俄大三角視角看待今天世界，已經不夠了。

鄭永年強調，北約的擴張不會停止。軍事集團和經濟集團不同，特徵就是「無限擴張性」。可以把北約看作美國主導的軍事帝國，事實上，北約已是國際政治中「絕對權力、絕對腐敗」的最典型案例。北約在歐洲的擴張什麼時候才能停止？現在絕對不會，或許要到出現另一個集團能與之抗衡、形成一種平衡時，才會停止。

鄭永年指出，一個更值得警醒的趨勢是，作為軍事集團的北約不僅不會停下在歐洲擴張的腳步，或許還會擴張到亞洲。準確地說，美國現在在亞洲的所作所為已經和當年組建北約沒有什麼區別，事實上的「亞洲版北約」的雛形已經存在。亞洲安全很脆弱。美國試圖建立的「亞洲版北約」和中國的矛盾之所以沒有急劇升級，完全是因為中國不希望效仿此前的蘇聯去組建自己的團體。俄烏衝突之後，亞洲成為世界經濟中心的態勢將更加明顯，美國對亞洲的介入也會進一步擴大。中國和其他亞洲國家應當好好總結、認真應對——儘管亞洲沒有烏克蘭，但亞洲許多國家和地區都可能出現類似今天烏克蘭危機的情況。

至於有觀點認為，俄羅斯意圖建立一個以「俄白烏」三國為中心、以中亞國家為緩衝地帶的「小蘇聯」。鄭永年認為，在與西方對抗中，俄羅斯很難被徹底打敗。即使失敗，往往是暫時性。只要俄羅斯感到國家安全受威脅，只要北約還存在，俄羅斯就有意圖去重新構建一個「小蘇聯」或者類似的安全機制。

鄭永年說，西方國際政治的邏輯就是這樣，從古希臘開始就存在兩個集團之間的對抗，俄羅斯也是西方文明的一部分。除非這次俄羅斯被徹底打敗，否則歐洲乃至世界的兩極化將不可避免。一旦俄美再度形成類似冷戰時的態勢，中國將很難選擇站在哪一邊，印度等國也是一樣。這對整個世界來說都是一場災難。