TVBS採訪團隊獨家訪問波蘭外交部發言人亞希納說明當地目前狀況，右為文字記者劉亭廷。（TVBS提供）

攝影記者洪復華利用鏡頭紀錄烏克蘭難民逃難的心酸與無奈。（TVBS提供）

烏俄戰事引發全球關注，TVBS新聞為提供第一手的戰爭前線報導，派出文字記者劉亭廷、攝影記者洪復華挺進波蘭首都華沙。採訪團隊首站直擊最多烏克蘭難民湧入的華沙中央車站，以及一旁為因應難民潮而改為難民登記所的科學文化宮，接下來TVBS團隊也將前進至烏波邊境，帶回最真實的難民撤離報導。TVBS新聞部副總經理詹怡宜表示，面對這場全世界共同關注的戰爭，作為台灣最重要的電子與數位媒體，希望以屬於台灣自己的鏡頭參與這場國際重要焦點，「我們十分重視記者安全，不鼓勵他們涉險，而是要在安全的烏克蘭邊界，將戰爭中的真實與人性帶給台灣觀眾」。

TVBS採訪團隊從台北到波蘭華沙含轉機約22小時，3月13日抵達，預計進行為期14天的採訪。一到波蘭，顧不得因時差造成的不適及長程飛行的疲憊，立刻前往波蘭接收烏克蘭難民的第一站華沙中央車站進行採訪。劉亭廷說，看著難民大包小包走出車站，有人抱著孩子、有的推著嬰兒車，大家擠在愛心帳篷前等著領物資，臉上無助的神情，讓她內心非常衝擊。「平常生活中不太會接觸到戰爭、難民的議題，這次因採訪工作前進戰事現場，親眼看到大家大包小包逃離家園只為了活下來，實在很難想像無情戰火正真實上演著，想到他們的處境，真的是發自內心感到難過與不捨，這畫面可能一輩子忘不了」。

劉亭廷表示在局勢混沌不明的情況下，所有行程都必須視情況隨時做調整，然而途中遇到許多熱心的波蘭人，不但有人幫忙買車票、說明如何前往採訪地點等等，給予許多實質協助。「有受訪者聽到我們來自台灣時，很熱情的說自己也在台灣出生，很謝謝台灣跟波蘭官方之間的友好交流，希望能盡一己之力協助媒體採訪」，劉亭廷說：「這部份讓我們很感動，是一種善的循環。」TVBS此次也獨家採訪到波蘭外交部發言人亞希納，說明當地的狀況，從波蘭民間到官方，都能感受到他們支持外國媒體的採訪工作。而原先在採訪難民時，官方因為顧及隱私有所限制，但經過協調後，當局也盡可能的配合並給予協助，希望藉由媒體報導讓更多人知道他們目前的處境。

劉亭廷與洪復華兩人行前僅48小時能準備所有的前置作業，包含打疫苗、辦簽證、聯絡波蘭當地窗口等。劉亭廷說，家人難免會擔心她的安危，不過對於她的工作依舊全力支持。而洪復華則是利用採訪的空檔，跟同樣身為媒體工作者的老婆，以及才5個月大的女兒視訊通話報平安，洪復華的媽媽還傳了一張抱著小孫女一起收看他的報導照片，讓洪復華相當感動：「家人雖然捨不得我離家工作這麼久，但他們非常支持，我也有好好跟家人說明這次的任務，好讓他們放心。」