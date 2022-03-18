唐振剛(右)、張再興探訪瀕臨失傳的竹頭筊製作工藝。（八大提供）

唐振剛主持的八大綜合台《世界第一等》本周帶著「角頭」好兄弟張再興到中台灣，藉由在地人的優勢，讓觀眾近一步認識台灣百年古法技藝。節目一開始，沒想到張再興頻頻「鬧事」，在海釣號稱航空母艦等級的澎湖黃金鯧，張再興先是扯斷魚線、接著又弄斷竿，接二連三出槌，嚇得他抱住釣客道歉賠不是，看得唐振剛大笑，忍不住虧：「要叫張再興第一名，只是是衰運第一名。」

這次製作單位讓來賓與主持人角色調換，由唐振剛跟著張再興探訪瀕臨失傳的竹頭筊製作工藝、傳統古法土窯雞做法等。其中製作單位安排「祈求王爺賜予竹頭筊送觀眾」的福利，任務是必須向王爺求3個聖筊才能完成；首先唐振剛擲第1個筊就失敗，重責大任立刻託付到張再興手上，緊張氣氛讓大家也跟著屏氣凝神，最後果真不負眾望，張再興一連拿下3個聖筊，鏡頭前「顯神蹟」，讓旁人看得又驚又喜。

張再興個性豪爽、直言不諱，與唐振剛搭檔過程笑料不斷，行程中要體驗學習土窯雞做法，張再興準備著裝進入窯烤區時，聽到唐振剛猛誇他帥，開玩笑說：「如果喜歡我的，電視下方會後製專線，如果想要小剛的，那沒有，因為他很多了......。」

透過這次拍攝，唐振剛表示：「私下的阿興就像鏡頭前一樣幽默好笑，這次能跟著他帶觀眾認識台灣宮廟、以及彰化特色，也相信能讓大家感受彰化的另一種人情味。」《世界第一等》每周六晚8點在八大綜合台播出。