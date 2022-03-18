日本資深男星寶田明，1954年演出《哥吉拉》男主角走紅，擁有帥氣外型跟高挑身材的他，出道就累積一票粉絲力挺，本月10日才為宣傳新片《若世上沒有櫻花》出席活動，沒想到14日凌晨就因肺炎病逝，享壽87歲，突如其來的噩耗震驚日本演藝圈。

寶田明演出電影《哥吉拉》走紅，也是此系列的首位男主角，隨後陸續演出《摩斯拉對哥吉拉》、《哥吉拉·伊比拉·摩斯拉 南海大決鬥》、《哥吉拉最後戰役》、美版《Godzilla》等作品，票房也都開出紅盤，是他闖蕩演藝圈多年的代表作，雖然已經年僅87歲，戲約依舊不斷的他，近來更將推出新作品《如果世界上沒有櫻花》，日前還為了宣傳出席記者會，未料才事隔數日，就傳出病逝醫院的噩耗。

根據《日刊體育報》報導，他本月10日出席記者會時，表示患有腰痛毛病，所以才坐輪椅現身，沒想到出席公開活動後4天，因為病情急轉直下住院治療，未料隔日（14日)凌晨就因肺炎病逝東京某醫院，享壽87歲，葬禮也將由近親負責相關事宜，相關人士透露，他近年時常進出醫院就診，只是沒想到會走得如此快，即將上映的電影《如果世界上沒有櫻花》也成為最後遺作。

寶田明出道69年演出超過200部電影，說得一口流利中文的他，曾與香港已故玉女尤敏合拍電影《香港之夜》，由於欽佩影視雙棲演員葛香亭的演技與為人，特地來台與對方商談締結姊妹校事宜，一見如故的兩人，決定結為義父子，成為當年一段佳話，他在1966年與日本首位環球小姐兒島明子結婚，育有2男1女，不過這段婚姻維持18年就因離婚劃下句點。