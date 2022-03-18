《安可人生》雜誌創辦人李正雄在60歲開創事業第二春，運用過去媒體的經驗，打造台灣創意高齡平台，讓台灣人可以提早規劃自己的退休生活，致力推廣退休後的新生活運動。他說，台灣人很健康，不過心態上有沒有跟得上時代才是重點，他說到，年長者最大的缺點就是老氣橫秋、愛倚老賣老，這樣跟年輕人溝通是無效的，所以要收斂一點、謙虛一點，也要多跟年輕人學習，敞開心胸。

李正雄近期上Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》分享，自己過去經營產業雜誌，退休後找了好友一起圓夢，觀察到台灣人「不會」退休，常說退休後要遊山玩水，環遊世界，但身心理都沒有準備好，事實上「退休是需要準備的」，台灣普遍過去的氛圍是「退休後就與社會無關，像我爸爸只是想在家裡唱唱歌，可是我們這個時代不同，我不希望跟我爸爸一樣。如果社會不需要我們，我們可以自己創造。」所以他創辦雜誌《安可人生》，希望倡議「新獨立時代」、「新家族關係」的概念。

不過，平面紙本媒體日漸沒落，全台灣預計有30萬退休人口，至少有1萬人願意關注，事實上成立以來，零散加總的訂閱人數也才2、3千人，收支勉強打平。原本李正雄認為這是自己退休後的圓夢計畫，卻被員工的一席話敲醒，「那是你的志業，但是是我們的事業，如果哪一天沒錢了，我們怎麼辦？」年約40歲的中階主管這樣跟他說，讓他更正視這份事業，肩上的責任也更大。

李正雄說：「台灣這一代的年輕人為了自己的未來奮鬥、衝撞，而我們又能做什麼，是不是可以跟年輕人對話，年輕人提供創新的想法、設計，而我們提供經驗傳承。」他認為，像是鄭弘儀與朱姐的搭配就是很好的例子，兩代人互相學習，互相激盪。所以他也鼓勵退休族多跟年輕人相處，接收新的資訊，找到自我的價值，開啟精彩的第二人生。

《沒大沒小喇吉歐》最近推出全新企劃《高年級菜鳥の晚美人生》，由高年級菜鳥鄭弘儀、低年級學妹朱姐，邀請十位高年級領域的佼佼者來一同分享自己或是親人的人生精彩下半場！