北港朝天宮去年香客多達677萬8700人次。（雲林縣政府文化觀光處提供）

雲林縣古坑鄉綠色隧道是舊台三線的一處綿長芒果道，20年來逐漸成為熱門觀光景點。（雲林縣政府文化觀光處提供）

新冠肺炎疫情發生以來，出國旅遊的風氣轉為國旅，各縣市使出渾身解數爭取遊客，交通部觀光局的「主要觀光遊憩據點統計作業」成為景點的人氣指標，雲林縣被列入統計的景點雖只有5個，這3年來遊客人數名列六都以外第一、第二名，縣府文化觀光處力爭把北港武德宮納入第6個景點。

雲林縣目前有被採計人數的5個觀光遊憩據點，去年（2021年）遊客人數統計分別為天宮遊客數為677萬8700人次、綠色隧道87萬1500人次、劍湖山世界54萬1474人次、草嶺49萬1250人次、六輕阿嬤公園0；武德宮去年有554萬人次，未被納入觀光局的統計。

根據觀光局統計，去年各縣市觀光據點遊客人數統計結果，六都中台中市高達4755萬、新北市2615萬、桃園市2179萬、台北市2088萬、台南市928萬。僅有5個景點被採計的雲林縣868萬人次，是六都以外第二名，僅次於花蓮縣985萬人次。

陳璧君強調，若去年北港武德宮被採計，雲林縣旅遊人數就是六都以外第一名，且超越台南市，觀光局採計台南市的景點有23個，雲林縣2011年只有4個被納入，7年後2018年才增加1個。

她說，今年1月向觀光局反應武德宮應被納入，該局允諾修正「主要觀光遊憩據點統計作業要點」，新增「前一年度遊客總人次高於全國同類型據點遊客人次均值」的景點納入統計。武德宮今年一、二月平均147萬遊客數，明顯高於全台宗教場所平均值143萬人次，希望武德宮今年底能順利被觀光局納入採計遊客人數。

陳璧君強調，遊客到雲林縣寺廟進香，也會到鄰近景點走走，香客轉為遊客，除了武德宮之外，文觀處也在爭取虎尾四館、西螺延平老街、口湖遊客種新納入雲林縣主要觀光遊憩據點。