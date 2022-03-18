2022信義房屋全國繪畫比賽今年以「我是小小地球守護隊」為題，號召孩子們拿起畫筆愛地球，本周六更前進於新北三重大都會公園的「Family Run 趣味遊樂日」親子趣味路跑活動，將有專人在新北三重大台北都會公園發圖畫紙，讓親子路跑舒展身心過後，還能領取圖畫紙回家，畫出「愛地球」的永續作為。

2022信義房屋全國繪畫比賽今年已舉辦第4年，首度結合聯合國永續發展目標SDGs，參賽對象包括幼兒園與小學前的兒童，藉由愛地球的繪畫主題，讓孩子可以在動筆畫畫前思考，如何舉手之勞用自己的小小力量，讓自己的社區與居住環境更好。

除了透過靜態繪畫比賽邀請小朋友一起成為永續夥伴外，信義房屋也贊助3月19日於新北三重大都會公園舉辦的「Family Run 趣味遊樂日」親子路跑活動，現場不僅有親子趣味路跑，更有多樣攤位與美食餐車，包括親子互動遊戲、網美親子打卡牆等，希望藉由動態活動的參與，激發孩子運動的好習慣。

2022信義房屋全國繪畫比賽將於本周六在新北市三重大都會公園的「Family Run 趣味遊樂日」發放圖畫紙，邀請孩子用畫筆一起愛地球。(圖/信義房屋提供)

信義房屋表示，孩子要愛地球可以從自身做起，例如勤洗手、規律運動、保持良好睡眠，就可符合聯合國永續發展目標的SDG3健康與福祉，家長帶孩子參加路跑後，可藉此與孩子說明SDGs的意義。

信義房屋當天也會在現場一同參與，家長與孩子可至信義房屋攤位免費領取限量環保餐具及精美小禮，並可領取2022信義房屋全國繪畫比賽的圖畫紙並報名參加，讓孩子將永續作為畫在畫紙上，畫完後再於5月15日前繳件給信義房屋各分店，而成功報名、填指定問卷並到門市繳件後，就可參加Gogoro智慧電動機車抽獎。