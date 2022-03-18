被動元件大廠國巨（2327）2021年繳出亮麗財報，每股盈餘大賺46.46元，順利創下歷史次高紀錄，但是董事會決議配息10元，配息率跌三成，僅21.5％，盈餘發放比率低於過去五年平均值，因股息低於市場預期，國巨18日開盤以重挫半根跌停開出，最低一度觸及415元。

以配息10元，及國巨董事會決議，現金減資20％，每股退還股東2元，合計股東每股拿回12元，隱含現金殖利率仍不到3％，成為今日賣盤震央。

以國巨的每股盈餘計算，10元的現金股利約當配息率僅21.5％，2成多的盈餘發放比率不僅低於市場預期，也低於前一年度約36％的配息率，股息絕對數亦是近五年最低，今年的股東常會勢必面臨小股東的挑戰。

市場臆測，國巨合併基美之後，公司仍處於成長期，2022年的資本支出仍不低，因此保留比較多的銀彈在手上。

國巨為台股現金減資風潮的始祖，2014年曾一口氣現金減資七成，幅度到現在還高居台股第二，睽違五年，再度動用現金減資，資本額將從55億元降至43.2億元，今年換股合併奇力新造成的股本膨脹，仍無損國巨未來的EPS表現。

累計2021年國巨大賺229.03億元，獲利規模僅次於2018年MLCC漲價大潮的338億元，全年每股盈餘46.46元，國巨完整合併基美（KEMET）的第一年，繳出亮麗的財報成績單；就第四季獲利，上季歸屬母公司業主淨利達47.36億元，季減30.7％，年增27.9％，單季每股稅後純益9.63元。