美國德州發生貨卡失控、高速衝撞對向小巴的意外，貨卡駕駛只有13歲。

美國德州15日晚間發生貨卡失控高速衝撞對向小巴的嚴重車禍，意外一共造成9人死亡，包括一所大學高爾夫球隊的7名隊員及教練，值得注意的是，肇事的貨卡駕駛年僅13歲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國德州的安德魯市（Andrews）15日晚間發生貨卡與小巴對撞的嚴重車禍，一輛貨卡在高速公路的便道上撞上對向一輛載有美國西南大學（University of the Southwest）高爾夫球隊9名隊員及教練的小巴，一共造成9人死亡，死者包括貨卡上的駕駛及1名乘客，以及高爾夫球隊的6名隊員及1名教練，另外2名隊員受傷送醫。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）副主席藍斯柏（Bruce Landsberg）表示，初步判定貨卡左前輪的備用輪胎故障，導致貨卡猛地向左拐、駛入對向車道，造成意外發生。

當時兩輛車的車速都接近最高限速的75英里（約120公里），藍斯柏說，顯然兩輛車「高速對撞」。

美國德州發生貨卡失控、高速衝撞對向小巴的意外，造成大學高爾夫球隊隊員等9人罹難。

值得注意的是，肇事的貨卡駕駛竟然是一名13歲少年，當時車內還有另一名38歲男子席曼斯（Henrich Siemens），兩人雙雙罹難。根據德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）規定，未成年人可於14歲時開始上駕訓班，滿15歲才可以開始申請駕照。

目前尚不清楚貨卡的輪胎為何爆胎。