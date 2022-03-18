大陸國家市場監管總局17日消息指出，全國市場監管系統反壟斷工作會議17日以視訊形式召開。會議中要求，2022年反壟斷工作堅持「穩字當頭、穩中求進」、「兩個毫不動搖」，促進宏觀經濟大盤穩定與推動高品質發展。會中更表示，2022年反壟斷工作將重點做好5方面工作，包含聚焦提高反壟斷法治化水準、提振市場預期和信心、穩定宏觀經濟和保障民生福祉、推進現代化監管體系建設，以及塑造大陸競爭新優勢。

根據《中國證券報》報導，逐一盤點具體來看，第一點要聚焦提高反壟斷法治化水準，著力完善公平競爭法律制度體系，為市場主體提供更加清晰的行為指引；第二聚焦提振市場預期和信心，著力深化公平競爭政策實施，助力暢通國內大循環。

第三則為聚焦穩定宏觀經濟和保障民生福祉，著力加強重點領域反壟斷監管執法，將公平競爭的「軟實力」轉化為推動發展的「硬動力」；第四是聚焦推進現代化監管體系建設，著力增強公平競爭治理能力，抓好隊伍建設，以及第五點的塑造大陸競爭新優勢，著力增強企業合規能力，提高競爭規則領域國際話語權。

會議指出，2021年反壟斷工作取得明顯成效。全大陸查處壟斷案件176件，罰沒金額235.86億元人民幣；審結經營者集中案件727件，附條件批准4件、禁止1件，也讓平台經濟競爭生態明顯優化，市場競爭環境穩步向好。