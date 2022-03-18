日本友好城市青森縣在2022中台灣元宵燈會開幕活動，製作問候影片，在台中市府市政大樓廣場LED螢幕播放。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

日本東北地區的福島外海16日晚間發生規模7.4強震，台中市在東北地區有青森縣、平川市及山形縣等3個友好城市，市長盧秀燕獲悉後，立即指示盡速聯繫各友好城市關心災情，並致函相關友好城市首長表達慰問。

市府祕書處表示，台中市關心日本東北地區的福島外海16日發生7.4強震，台中在日本東北地區的3個友好城市目前除多處停電及少部分建築物發生毀損外，萬幸的是無重大人員傷亡及其它災情。盧秀燕也請台中市民，一同為台中的友好城市及日本人民祈福。

盧秀燕指出，由於同處東亞地震頻繁發生地帶，台中與日本人民對震災的衝擊特別感同身受，雙方在重大災害時的互助關懷，可說是一個相互報恩的正向循環。

1999年921大地震時，日本率先派遣救難隊前來台中，也捐款和提供組合屋協助台中受災民眾。2011年日本發生311大地震，當時台中市民非常關切日本的災情，市府並舉辦晚會發動募款。

這些相互關懷與協助，顯示雙方深厚的連結，台中市很珍惜並感謝日本的友好情誼，也代表台中市民表達對這次地震的慰問，希望日本的朋友都能平安。

盧秀燕說，台中市與日本各界交流密切，目前在日本擁有8個友好城市，保有相當友好熱絡的互動，青森縣及平川市更曾於2020年台灣燈會在台中舉辦時派出該縣知名「睡魔花燈」及表演團體前來參展。

盧秀燕表示，她與許多台中市民朋友都相當關心目前日本地震的影響程度，特別指示同仁盡速聯繫表達關心，必要時提供相關協助。