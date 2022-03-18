中租-KY(5871)旗下中租迪和今（18）日與一銀等5家金融機構完成3年期新台幣52億元聯貸案簽約。此聯貸案係由一銀統籌主辦並擔任管理銀行，合庫共同主辦，另有土銀、臺企銀及玉山銀參貸，聯貸資金主要用以充實中期營運資金、發行有擔保普通公司債所需。

一銀積極將環境、社會、公司治理（ESG）結合經營策略，此聯貸案納入中租-KY ESG指標連結利率條款，依ESG表現給予相應減碼，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

中租迪和為國內租賃暨分期付款市場領導廠商，創立至今已45年，除核心業務租賃外，近年採多角化經營策略，持續投入新產品開發及新市場拓展，並跨足太陽能電廠領域且持續深耕。

中租迪和母公司中租-KY致力於永續經營、落實企業社會責任及ESG，並獲得外部肯定，自2020年起連2年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」及「新興市場指數」成分股，2021年，在世界指數綜合金融類獲全球排名第四。

一銀母公司第一金(2892)已連4年入選DJSI「世界指數」成分股、連6年入選「新興市場指數」成分股，稱冠台灣銀行業。面對氣候變遷風險，自2018年導入氣候相關財務揭露（TCFD）、2021年發布TCFD報告書，為金融業唯一取得英國標準協會Level-5+最高等級認證。

展望未來，一銀表示將持續拓展並實踐ESG，擴大金融業在財務供應鏈的永續影響力，與供應商、客戶共同落實環境永續，貫徹「永續金融，第一品牌」的發展目標。