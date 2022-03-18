標普周四將俄羅斯信評從「CCC-」再調降至「CC」，為該公司次低的等級，儘管有消息指出部分俄國的債權人已經收到以美元支付的債券款項。

過去一周以來，有關於俄國極可能倒債的消息令金融市場陷入不安。媒體報導，由於受到全面性的國際制裁，俄羅斯難以償還以美元計價、在2023年和2043年到期之國際債券（Eurobond）的票息。

標普周四表示，俄羅斯的付款困境來自於該國入侵烏克蘭之後受到的國際制裁。這些制裁措施使俄國可動用的外匯存底大減，並使該國被排除在全球金融體系之外。

標普表示，儘管俄羅斯財政部發布的公開聲明顯示該國政府目前仍嘗試將應付款項匯給債券持有人，但我們認為該國未來幾周到期的國際債券票款可能面臨類似的技術性困難。

該國際評級公司仍將俄國信評列入負面觀察名單。

其同業惠譽和穆迪在3月初將俄羅斯的主權債信評級一口氣大砍好幾個等級，並直接打入垃圾級，當時也提到對俄國償還債務的能力感到擔憂。

惠譽周二表示，如果在30日寬限期結束之前，俄國未能按照原來的條款以美元支付票息，該機構將把俄羅斯信評進一步調降至「限制性違約」（restricted default）。

路透社援引消息人士報導，一些債券持有者已經收到俄羅斯政府以美元支付到期的國際債券票息，這意味著俄羅斯或許已避免了本來會是這一百年來該國首次的外債違約，至少目前為止。

俄羅斯財政部宣布已經匯款支付兩檔以美元計價的主權債券票息，共1.17億美元。

這筆款項在3月16日到期，但擁有30天的寬限期，被視為是俄羅斯遭到西方強力制裁後，是否將履行其國際債務義務的第一個考驗。

雖然還有一些債權人表示尚未收到票息，但有信心之後會收到。他們並表示最近幾天已經收到來自許多俄羅斯國營和民營企業支付的硬通貨債券（hard currency bond）款項。