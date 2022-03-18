耕興(6146)指出，深圳分公司停工期間，將由昆山或台灣實驗室檢測，對業務影響不大。同時，受惠於5G Data link終端連網裝置檢測需求持續增加，整體訂單能見度佳，目前已加開產能積極消化市場上快速增長的5G Data link終端裝置的檢測需求。

依據深圳市官方公告，受新冠肺炎疫情影響，耕興大陸浩興深圳分公司自3月14日至3月20日停工，停工期間的相關案件委由大陸浩興昆山實驗室或台灣耕興實驗室檢測。

耕興前2月營收8.25億元，年增23.3％，第一季營收表現強勁，估計有機會優於去年第三季11.63億元旺季水準，再創新高。若5G Data link終端裝置的接單持續擴大，全年營收、毛利及淨利目標有機會達到2位數成長。

耕興實驗室在客戶開發新產品需求不間斷的前提下，不管是經濟因素、景氣影響、通膨、戰爭、原物料短缺等等因素，皆不會降低廠商研發新品對實驗室的檢測需求，甚至進一步需要更多產品線的開發增加Model數來提高該廠商的市場競爭力，公司指出，以目前這種國際形勢，更可凸顯耕興在整體產業鏈中的營運特殊性與韌性。