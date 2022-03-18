中共中央政治局常務委員會開會，分析疫情形勢。主持會議的中共總書記習近平發表講話表示要深刻認識當前國內外疫情防控的複雜性、艱巨性及反複性，堅持科學精準、動態清零，盡快遏制疫情擴散蔓延，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

會議指出，近期全國本土聚集性疫情呈現點多、面廣及頻發的特點。要壓實屬地、部門、單位及個人責任。疫情較為嚴重的地方，黨政主要領導和各級領導幹部要把防疫工作放在第一位，要強化督查問責，對失職失責導致疫情失控的要立即依紀依規查處，嚴肅問責。