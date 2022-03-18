徐若瑄將在5月7日首度唱進台北小巨蛋，先前從新加坡返台，在隔離期間持續運動、練唱備戰，近日順利出關，日前邀約媒體餐敘，這也是她從去年無辜捲入王力宏和李靚蕾離婚風波後，首度與媒體見面，只見徐若瑄氣色頗佳，大方表示現在已沒有與王力宏聯絡，事發後，她有得到王、李的道歉。

在現場，一被問及被影射到王力宏和李靚蕾離婚風波，徐若瑄表情無奈，並鬆口認王力宏有親自道歉，「（李靚蕾）之前是用影射的，道歉也是用一樣的方式。」她都接受他們的致歉，現在早已一掃陰霾，返台後，現在專心工作、備戰小巨蛋，更大方自虧從此之後絕對遠離、不靠近人夫。

徐若瑄出道32年，曾歷經許多大大小小風波，卻坦言去年捲進離婚風波後，心情確實大受影響，甚至曾想過小巨蛋不要唱了，但有身邊的家人、經紀人及同事們的支持，她也自我相信、調適心情，順利走出低潮，想到在去年底被牽扯進離婚風波，她用過去組成的團體「黑色餅乾」的歌曲〈時機（Timing）〉來形容，笑說：「大概就是衰吧。」

徐若瑄直言前陣子發生的事件，不只她受到影響，連帶的家人也不好受，但如今都過去了，分享當時的心境，「我是很有膽量，但我不是那種你賞我一巴掌，我就立刻巴回去的那種人，我就是乖乖的發聲明，我覺得我把該對社會大眾交待的責任的事情、話講完，剩下的我都是命，我覺得老天非常好的，事情都會水落實出的。」