前總統馬英九（右）與國民黨主席朱立倫（左）18日出席中華戰略學會第15屆第一次會員大會暨會慶大會，兩人相鄰而坐，簡短交談。（鄭任南攝）

羅智強行腳桃園傳遭「圍強計畫」封殺 朱立倫：絕無此事

國民黨台北市議員羅智強展開「1000公里傾聽桃園」活動，以決定是否參選桃園市長，卻傳出遭到地方「圍強計畫」封殺。對此，國民黨主席朱立倫說，這好像是社會創造出來的假名詞，至少他知道絕無此事，也不可能去圍羅智強，只有讓可愛的羅智強在桃園、全台各地走走。

國民黨桃園市長人選布局，由於議長邱奕勝表態不參選後，立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲等都遭外界點名是可能人選，台北市議員羅智強近期也在桃園展開千里步行活動，卻傳出地方有「圍強計畫」，並劍指議長主導，讓親邱奕勝人士感嘆，「文傳會主委凌濤比羅智強可愛多了」。

對此，朱立倫上午參加中華戰略學會第43屆會慶大會受訪笑談，邱奕勝也很可愛，凌濤也很可愛，羅智強也很可愛，只要是國民黨同志都很可愛，羅智強最近在桃園走，很多桃園朋友都很關心他，不過他強調，羅智強是全台灣走透透，將來也可能到高雄、屏東、墾丁跟他一起走，多了解基層絕對是好事。

朱立倫表示，關於桃園市長的選舉提名，會按照一定的時程步驟，目前都會調查地方民情與施做各種民調，最後推出最適合、最強的候選人。

至於表態參選台南市長的台南市議員謝龍介，信心表示自己比對手陳以信、高思博都強，唯有朱立倫宣布參選，他才會支持，朱立倫說，謝龍介正在台南海邊各區爭取地方支持與了解地方民情，陳以信也積極在台南獲得地方肯定，兩人都是台南子弟，努力讓台南選情愈熱愈好，兩人都非常有決心、風度，都希望國民黨贏，大家請放心。