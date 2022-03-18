中火全開空品呈現紅害，遭台中市政府炮轟；經濟部長王美花今強調，穩定的供電都是國人期待，能夠盡可能的降空汙也是目標。所以她盡早讓燃氣機組上來代替燃煤是比較重要。「對於中部的環保承諾，我們都有遵守」。

台中市長盧秀燕日前批評台灣一缺電、停電，中火就要火力全開，影響台中市民健康。台中市政府更指出，從303大跳電後，中火滿載發電加重中南部空汙負擔，民進黨立委反批盧秀燕與市府毫無作為，只會推卸責任。

王美花今赴立法院備詢前受訪表示，對中部的環保承諾一直都有遵守，在空汙季時，中火10部機組只開7部，即使303大停電以來也只開7部。

她強調，盡快讓燃氣取代燃煤，穩定供電、降低空汙才是更重要。

至於日前高雄2000戶停電、基隆7000戶停電，都是因為動物誤觸設備導致，遭國民黨立委蔣萬安痛批台電電網安全毫無改善。

王美花說，包括設備故障、動物干擾或是天災的停電次數已逐年下降，過去一年有2萬1000件，而去年是8999件。台電電網設備散佈在全國各地，當然也會盡力做好維護跟包覆，但還是會有一些裸露的部分，不管在台灣還是在國外，一直都是很常見的現象。