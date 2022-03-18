塔利班去年夏天重新上台後，阿富汗女性能否受教育議題一直懸宕。塔利班的教育官員今天終於鬆口，允許下週中學開學時，女孩可重新返校上課。

塔利班政府的教育部發言人拉揚（Aziz Ahmad Rayan）告訴路透社：「所有學校將開放男、女孩就讀。但對女孩而言還是有些限制。」

他說，女生將與男生分開上課，且只能由女老師授課。一些欠缺女老師的郊區或偏鄉，才能由年長男老師為女學生上課。

拉揚說：「今年沒有學校會關閉，如有學校關閉，教育部有責任讓校園恢復授課。」

自塔利班去年8月推翻西方支持的阿富汗政府後，國際社會對強硬伊斯蘭教義的塔利班一大主要訴求，就是繼續讓女孩能上學。

出於關切塔利班對待婦女方式及迫害前政府軍人、官員等人權議題，大多數國家至今仍拒絕承認塔利班政權；塔利班允諾會調查所謂人權侵害，還說不會報復之前的敵對者。

塔利班1996年至2001年第一次於阿富汗執政時，禁止女性受教育和進入大多數職場。重新上台後，男性恢復受教育人數仍遠大於女性。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1110318